Воду отключат на сутки на нескольких улицах в центре Ростова

Источник: Reuters

Воду отключат на сутки на нескольких улицах в центре донской столицы.

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 26 октября до 8.00 27 октября воды не будет в границах: пр. Чехова — пер. Крепостной; ул. Петровская — ул. Бульварная.

Причина неудобств — переврезка водопроводной линии на пересечении Богатяновского спуска и улицы Станиславского.

Кроме того, 26 октября с 8.00 до 21.00 воду отключат в границах: ул. Варфоломеева — ул. Нансена; пр. Чехова — пр. Нагибина.