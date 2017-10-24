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09:37 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воду отключат на сутки на нескольких улицах в центре Ростова

Причина неудобств — переврезка водопроводной линии.

Источник: Reuters

Воду отключат на сутки на нескольких улицах в центре донской столицы.

Как сообщается на сайте АО «Ростовводоканал», с 8.00 26 октября до 8.00 27 октября воды не будет в границах: пр. Чехова — пер. Крепостной; ул. Петровская — ул. Бульварная.

Причина неудобств — переврезка водопроводной линии на пересечении Богатяновского спуска и улицы Станиславского.

Кроме того, 26 октября с 8.00 до 21.00 воду отключат в границах: ул. Варфоломеева — ул. Нансена; пр. Чехова — пр. Нагибина.

Отключение запланировано в связи с заменой задвижек на водопроводе.

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