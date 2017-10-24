Владивостокцы лишились опасных деликатесов
В трех торговых точках Владивостока пресечена реализация сомнительных морепродуктов, об этом «Deita. ru» сообщили в
В трех торговых точках Владивостока пресечена реализация сомнительных морепродуктов, об этом «Deita. ru» сообщили в
Во время внеплановой проверки в холодильниках торговой точки на проспекте Острякова была обнаружена наряду с качественным товаром продукция неизвестного происхождения.
6,6 килограмма охлаждённого филе морского гребешка, 4,3 килограмма охлаждённого мяса трубача, 9,2 килограмма
Похожее правонарушение было выявлено полицейскими. В торговом павильоне на проспекте Красного знамени хранили и продавали морепродукты, не соответствующих ветеринарным нормам. Также, поступивший из полиции материал, стал основанием для проверки ещё одного индивидуального предпринимателя, владеющего торговым павильоном на Океанском проспекте.
По словам государственных инспекторов ведомтсва, морепродукты неизвестного происхождения нередко перерабатываются в антисанитарных условиях и хранятся с нарушением температурного режима. Потребляя потенциально опасные деликатесы, покупатели могли получить тяжелейшее отправление.
В настоящее время вся небезопасная для здоровья морепродукция изъята и помещена на изолированное хранение.
Предпринимателям грозят крупные штрафы.
Екатерина Лапкина.