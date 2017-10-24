Владивостокцы лишились опасных деликатесов

Во время внеплановой проверки в холодильниках торговой точки на проспекте Острякова была обнаружена наряду с качественным товаром продукция неизвестного происхождения.

6,6 килограмма охлаждённого филе морского гребешка, 4,3 килограмма охлаждённого мяса трубача, 9,2 килограмма варёно-мороженной гребенчатой креветки, 3 килограмма варёно-мороженной креветки травяного «чилима», 4 килограмма варёно-мороженной креветки «шримс» и 7,6 килограмма варёно-мороженного мяса краба, 6 килограммов варёно-мороженной креветки гребенчатого «ботана» хранились без маркировки изготовителя. Не исключено, что деликатесы были просрочены, представляя угрозу здоровью покупателей.

Похожее правонарушение было выявлено полицейскими. В торговом павильоне на проспекте Красного знамени хранили и продавали морепродукты, не соответствующих ветеринарным нормам. Также, поступивший из полиции материал, стал основанием для проверки ещё одного индивидуального предпринимателя, владеющего торговым павильоном на Океанском проспекте.

По словам государственных инспекторов ведомтсва, морепродукты неизвестного происхождения нередко перерабатываются в антисанитарных условиях и хранятся с нарушением температурного режима. Потребляя потенциально опасные деликатесы, покупатели могли получить тяжелейшее отправление.

В настоящее время вся небезопасная для здоровья морепродукция изъята и помещена на изолированное хранение.

Предпринимателям грозят крупные штрафы.