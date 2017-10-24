Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украины нет: ответ Times на обвинения россиянки в ДТП в Харькове
Секс сокращает жизнь
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Посольство РФ назвало «гнусными» таблички в Литве у памятников
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
09:19 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская епархия предупредила бизнесменов об опасности семинаров Майкла Бэнга

В миссионерском отделе считают, что мероприятие является площадкой для вербовки саентологов.

Миссионерский отдел Челябинской епархии предупреждает предпринимателей о вреде семинаров «эксперта по продажам и сервису» Майкла Бэнга — в РПЦ уверены, что эти мероприятия являются вербовочными площадками саентологов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу епархии.

С 26 октября в Челябинске начинаются бизнес-семинары Майкла Бэнга. По сообщениям священнослужителей, он является не только предпринимателем, но и саентологом — «представителем опасного деструктивного культа, созданного американцем Роном Хаббардом исключительно с целью личного обогащения».

Миссионерский отдел информирует южноуральцев, прежде всего, бизнесменов, о том, что эффективность управленческих методик, разработанных саентологами (Hubbard Management System), подвергают сомнению многие специалисты. Эти методики связаны с манипуляцией и психологическим насилием над личностью.

«Мы полагаем, что семинары Майкла Бэнга являются вербовочными площадками, на которых отсматривается “человеческий материал”: состоятельные люди и предприниматели, предназначенные для вовлечения в культ, преимущественно в качестве финансовых доноров», — предупреждают в епархии.

Напомним, ранее священнослужители предостерегали южноуральцев от участия в фестивале красок Холи, назвав его «сатанинским действом». Кроме того, в епархии говорили об осенней активизации деятельности саентологов. В сентябре хаббардисты приехали в Челябинск с «Туром доброй воли».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лжеминера из Копейска отправили в колонию за сообщение о бомбе в отделе полиции
Зеркальные шары и пропановые пушки: как отпугивают птиц в челябинском аэропорту
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду во второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь