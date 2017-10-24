Челябинская епархия предупредила бизнесменов об опасности семинаров Майкла Бэнга

Миссионерский отдел Челябинской епархии предупреждает предпринимателей о вреде семинаров «эксперта по продажам и сервису» Майкла Бэнга — в РПЦ уверены, что эти мероприятия являются вербовочными площадками саентологов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу епархии.

С 26 октября в Челябинске начинаются бизнес-семинары Майкла Бэнга. По сообщениям священнослужителей, он является не только предпринимателем, но и саентологом — «представителем опасного деструктивного культа, созданного американцем Роном Хаббардом исключительно с целью личного обогащения».

Миссионерский отдел информирует южноуральцев, прежде всего, бизнесменов, о том, что эффективность управленческих методик, разработанных саентологами (Hubbard Management System), подвергают сомнению многие специалисты. Эти методики связаны с манипуляцией и психологическим насилием над личностью.

«Мы полагаем, что семинары Майкла Бэнга являются вербовочными площадками, на которых отсматривается “человеческий материал”: состоятельные люди и предприниматели, предназначенные для вовлечения в культ, преимущественно в качестве финансовых доноров», — предупреждают в епархии.