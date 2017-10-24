За одну ночь на дороги Перми подрядчики высыпали 233 тонны противогололёдных материалов

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В управлении пояснили, что основной задачей было предотвратить образование ледового покрытия на сложных участках улично-дорожной сети: спусках и подъёмах, а также на оживленных перекрестках.

«С целью недопущения образования ледяного наката подрядными организациями применено 233 тонны противогололедных материалов. Подрядчики справились с выпадением снега, перебоев в работе общественного транспорта в Перми не зафиксировано», — рассказали в городской администрации.