Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украины нет: ответ Times на обвинения россиянки в ДТП в Харькове
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Ходорковский не поддержал призывы Навального к бойкоту выборов
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Киев ставит условия покупки российского газа - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
09:21 (мск), источник: NewsKo

За одну ночь на дороги Перми подрядчики высыпали 233 тонны противогололёдных материалов

На улицах Перми в ночную смену было задействовано более 118 единиц специализированной дорожной техники. В ручную уборку снега осуществляли 126 чел., сообщили в городском управлении внешнего благоустройства.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 754 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Reuters

В управлении пояснили, что основной задачей было предотвратить образование ледового покрытия на сложных участках улично-дорожной сети: спусках и подъёмах, а также на оживленных перекрестках.

«С целью недопущения образования ледяного наката подрядными организациями применено 233 тонны противогололедных материалов. Подрядчики справились с выпадением снега, перебоев в работе общественного транспорта в Перми не зафиксировано», — рассказали в городской администрации.

В связи с высокой степенью вероятности выпадения обильных осадков подрядным организациям города поручено обеспечить постоянную готовность сменных экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме. Также усилены контрольные мероприятия за состоянием улично-дорожной сети в районах города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Знак качества или самоцель?
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду во второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь