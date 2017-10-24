Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украины нет: ответ Times на обвинения россиянки в ДТП в Харькове
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Киев ставит условия покупки российского газа - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
09:16 (мск), источник: VLADNEWS

Автолюбители Владивостока придумали как обмануть «паркон»

Водители решили действовать против системы.

Источник: VLADNEWS

В то время, пока одни автовладельцы ищут места для легальной парковки, другие выбирают путь жуликов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В центре Владивостока то и дело можно встретить машины с прикрытыми номерами. Так водители якобы действуют против системы «паркон», избегая платы за парковку, а также соответствующих штрафов.

Отметим, что в 2014 году комплекс видеофиксации «паркон» зафиксировал нарушений на сумму 44,4 миллиона рублей. По информации департамента по координации правоохранительной деятельности, «парконы» ежедневно работают по маршрутам на улице Спортивная, Фадеева, Луговая, Русская, Уборевича, Океанский проспект, Алеутская и Семеновская.

Справка VN:

Паркон — это мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения — остановка или стоянка там, где она запрещена дорожными знаками, разметкой, на тротуаре, на пешеходном переходе; парковка запрещенным способом, на газонах, на детских и спортивных площадок, в парках и скверах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Врио губернатора Приморья поручил расширить меры по борьбе с угольной пылью в портах
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду во второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь