Пурга ограничила видимость на М-5 под Златоустом до 3 метров

Сотрудники ГИБДД предупреждают о сильном снегопаде на перевале Уреньга — видимость на М-5 под Златоустом (Челябинская область) сегодня, 24 октября, ограничена до 3−5 метров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В настоящее время на участке с 1 713 по 1 720 километр на автодороге Москва — Челябинск, в районе перевала Уреньга, идет очень сильный снег, видимость составляет 3−5 метров. Сотрудники ГИБДД призывают водителей отказаться от поездок в данном направлении во избежание аварий.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении отделения пропаганды БДД УГИБДД по региону.

По данным синоптиков, улучшения погодных условий в ближайшие дни не предвидится, в ночное время ожидается понижение температуры, что приведет к обледенению проезжей части.

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления движения транспорта задействована специальная техника по обработке и чистке проезжей части.