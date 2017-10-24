Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украины нет: ответ Times на обвинения россиянки в ДТП в Харькове
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
09:26 (мск), источник: dostup1.ru

Пурга ограничила видимость на М-5 под Златоустом до 3 метров

На перевале Уреньга идет очень сильный снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 88% 754 мм рт. ст. 7 м/с

Сотрудники ГИБДД предупреждают о сильном снегопаде на перевале Уреньга — видимость на М-5 под Златоустом (Челябинская область) сегодня, 24 октября, ограничена до 3−5 метров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В настоящее время на участке с 1 713 по 1 720 километр на автодороге Москва — Челябинск, в районе перевала Уреньга, идет очень сильный снег, видимость составляет 3−5 метров. Сотрудники ГИБДД призывают водителей отказаться от поездок в данном направлении во избежание аварий.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении отделения пропаганды БДД УГИБДД по региону.

По данным синоптиков, улучшения погодных условий в ближайшие дни не предвидится, в ночное время ожидается понижение температуры, что приведет к обледенению проезжей части.

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления движения транспорта задействована специальная техника по обработке и чистке проезжей части.

Напомним, за последние сутки в ДТП во время снегопадов пострадали 17 граждан и один человек погиб. Утро встретило Челябинск 9-балльными пробками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лжеминера из Копейска отправили в колонию за сообщение о бомбе в отделе полиции
Зеркальные шары и пропановые пушки: как отпугивают птиц в челябинском аэропорту
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду во второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь