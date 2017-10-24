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09:29 (мск), источник: Uralpress.ru

В двух районах Челябинской области сохраняется неблагоприятная обстановка на дорогах

В Челябинской области в двух районах сохраняется неблагоприятная обстановка на дорогах в связи с обильными снегопадами. В целом, обстановка в регионе на дорогах остается стабильной.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, в Брединском районе с утра сохраняются метели, столбик термометра опустился до минус 11 градусов. В Троицке также продолжаются обильные снегопады.

«Ночью на дороги области было выведено 66 единицу техники», — уточнили в ведомстве. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам.

Напомним, сегодня с утра в связи с обильным снегопадом дороги Челябинска сковали многокилометровые пробки. Снегопады в городе продлятся до вечера 24 октября. Завтра ожидается лишь небольшой снег.

По данным челябинского гидрометцентра, а прошедшие сутки в большинстве районов прошел небольшой снег, днем в южных районах умеренный и сильный (0,2−12,3 мм), наблюдается снежный покров высотой 0,5−15 см. На отдельных участках дорог отмечается гололедица. Температура воздуха была днем от минус 2 до плюс 2 градусов, ночью — минус 3−9 градусов, на юге — до минус 14 градусов.

Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует автовладельцам не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений. Если же поездка необходима, необходимо быть максимально подготовленным к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

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В двух районах Челябинской области сохраняется неблагоприятная обстановка на дорогах
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