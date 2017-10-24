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09:30 (мск), источник: NewsKo

Березники прирастут арт-объектами

В Березниках подведены итоги и определён перечень арт-объектов, которые будут установлены в городе в ближайшее время.

Из более чем 70 объектов, вынесенных на голосование на сайтах местной администрации и её управления культуры в сентябре, специальной городской комиссией выбрано 17.

Члены комиссии первое место присудили праздничной конструкции из объёмных букв «Я ЛЮБЛЮ БЕРЕЗНИКИ», которая на будущий год будет установлена на Советской площади. В 2018 г. будут установлены скульптурные композиции «Продавщица мороженого и очередь» в ретро-стиле на реконструируемой сегодня Торговой площади и «Родители» или «Семья» в излюбленном для отдыха горожанами Рябиновом сквере.

В ближайшие три года Березники также украсятся арт-объектами на любой вкус. Среди наиболее заметных: «Место встречи» в виде большого фонаря с часами, как традиционного места для встреч и свидания у реконструируемого исторического кинотеатра «Авангард»; «Лавочкой свиданий» в виде скамейки под зонтом; «Ротонды» в городском парке культуры и отдыха; большими буквами «Я ДОМА!» на въезде в город; «Художником с мольбертом, рисующим портрет» с рамкой для селфи в Треугольном сквере; «Парнем из нашего города» на Молодежной площади в виде скульптуры молодого человека, олицетворяющего 70-ые годы, когда Березники интенсивно развивались и строились; композицией «Будущее здесь» в Комсомольском сквере.

Напомним, что летом нынешнего года большинство березниковцев находилось в состоянии недоумения от предложения местных чиновников установить у центрального входа в городской парк скульптурную композицию «У Провала» в виде литературных героев Ильфа и Петрова Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Городская администрация этот проект объяснила некой памятью о проблемах калийных провалов в Березниках. Горожане посчитали это настоящим глумлением.

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