Березники прирастут арт-объектами

Из более чем 70 объектов, вынесенных на голосование на сайтах местной администрации и её управления культуры в сентябре, специальной городской комиссией выбрано 17.

Члены комиссии первое место присудили праздничной конструкции из объёмных букв «Я ЛЮБЛЮ БЕРЕЗНИКИ», которая на будущий год будет установлена на Советской площади. В 2018 г. будут установлены скульптурные композиции «Продавщица мороженого и очередь» в ретро-стиле на реконструируемой сегодня Торговой площади и «Родители» или «Семья» в излюбленном для отдыха горожанами Рябиновом сквере.

В ближайшие три года Березники также украсятся арт-объектами на любой вкус. Среди наиболее заметных: «Место встречи» в виде большого фонаря с часами, как традиционного места для встреч и свидания у реконструируемого исторического кинотеатра «Авангард»; «Лавочкой свиданий» в виде скамейки под зонтом; «Ротонды» в городском парке культуры и отдыха; большими буквами «Я ДОМА!» на въезде в город; «Художником с мольбертом, рисующим портрет» с рамкой для селфи в Треугольном сквере; «Парнем из нашего города» на Молодежной площади в виде скульптуры молодого человека, олицетворяющего 70-ые годы, когда Березники интенсивно развивались и строились; композицией «Будущее здесь» в Комсомольском сквере.