Березники прирастут арт-объектами
В Березниках подведены итоги и определён перечень
В Березниках подведены итоги и определён перечень
Из более чем 70 объектов, вынесенных на голосование на сайтах местной администрации и её управления культуры в сентябре, специальной городской комиссией выбрано 17.
Члены комиссии первое место присудили праздничной конструкции из объёмных букв «Я ЛЮБЛЮ БЕРЕЗНИКИ», которая на будущий год будет установлена на Советской площади. В 2018 г. будут установлены скульптурные композиции «Продавщица мороженого и очередь» в
В ближайшие три года Березники также украсятся
Напомним, что летом нынешнего года большинство березниковцев находилось в состоянии недоумения от предложения местных чиновников установить у центрального входа в городской парк скульптурную композицию «У Провала» в виде литературных героев Ильфа и Петрова Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Городская администрация этот проект объяснила некой памятью о проблемах калийных провалов в Березниках. Горожане посчитали это настоящим глумлением.