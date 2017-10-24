До середины ноября в Казани закрыта ул. Красноуральская
Около дома № 42 по Оренбургскому тракту ведется прокладка водопровода и канализации.
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Около дома № 42 по Оренбургскому тракту ведется прокладка водопровода и канализации.
(Город Казань KZN.RU, 24 октября). В Казани с 24 октября по 14 ноября закрыта проезжая часть ул. Красноуральская около дома № 42 по Оренбургскому тракту.
Ограничение движения связано с проведением на этом участке работ по прокладке водопровода и канализации, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.
Автомобилистам нужно быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.