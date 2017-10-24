На «Неаполе Скифском» раскопали уникальное половецкое погребение

Источник: РИА "Новости"

«Наиболее богатые погребения, особенно скифского, сарматского времени, разграблены. Тем не менее, попадаются совершенно удивительные и не разграбленные погребения. Яркий пример — раскопки директора заповедника “Неаполь Скифский” Юрия Зайцева, который раскопал непотревоженное половецкое погребение. Причем половца не рядового, а какого-то военачальника, с прекрасным погребальным инвентарем, с интереснейшей конструкцией погребального сооружения», — рассказал он.

Ученый уверен в том, что это не последняя находка подобного рода. По его словам, на сегодняшний день, территория крымского полуострова исследована всего на 5−7%.

«Территории крымского полуострова исследована очень слабо. Максимум 5−7% в археологическом плане изучены полностью. Основная территория вообще не изучена или изучена очень слабо, поэтому археологические открытия нас ждут практически на каждом шагу», — подчеркнул он.