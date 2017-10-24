Центр развития цветоводства создается в Наманганской области
Центр развития цветоводства при хокимияте Наманганской области создается в Узбекистане.
Центр развития цветоводства при хокимияте Наманганской области создается в Узбекистане.
Правительство Узбекистана издало постановление о создании при хокимияте Наманганской области Центра развития цветоводства в форме государственного унитарного предприятия и филиалов данного центра в районах Наманганской области.
Центр будет проводить
Правительство поручило выделить земельные участки для создания плантаций и парников в целях ухода за местными и зарубежными сортами цветов.
Также будут созданы современные и постоянно действующие пункты продаж цветов в каждом районе Наманганской области (по 5) и в городе Намангане (10).