Центр развития цветоводства создается в Наманганской области

Источник: Uzdaily.uz

Правительство Узбекистана издало постановление о создании при хокимияте Наманганской области Центра развития цветоводства в форме государственного унитарного предприятия и филиалов данного центра в районах Наманганской области.

Центр будет проводить научно-исследовательские работы для внедрения инновационных технологий в процесс выращивания цветов и организация повышения квалификации специалистов в области ухода за цветами на спецкурсах.

Правительство поручило выделить земельные участки для создания плантаций и парников в целях ухода за местными и зарубежными сортами цветов.