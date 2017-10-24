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09:40 (мск), источник: Uzdaily.uz

Центр развития цветоводства создается в Наманганской области

Центр развития цветоводства при хокимияте Наманганской области создается в Узбекистане.

Источник: Uzdaily.uz

Правительство Узбекистана издало постановление о создании при хокимияте Наманганской области Центра развития цветоводства в форме государственного унитарного предприятия и филиалов данного центра в районах Наманганской области.

Центр будет проводить научно-исследовательские работы для внедрения инновационных технологий в процесс выращивания цветов и организация повышения квалификации специалистов в области ухода за цветами на спецкурсах.

Правительство поручило выделить земельные участки для создания плантаций и парников в целях ухода за местными и зарубежными сортами цветов.

Также будут созданы современные и постоянно действующие пункты продаж цветов в каждом районе Наманганской области (по 5) и в городе Намангане (10).

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