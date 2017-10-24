Всероссийская неделя сбережений стартует в Хабаровском крае 30 октября

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Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Жители региона в очередной раз смогут повысить уровень своей финансовой грамотности С 30 октября по 5 ноября в РФ пройдет IV Всероссийская неделя сбережений. Присоединиться к проекту смогут и жители Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Ключевой темой информационно-просветительской кампании станет личное финансовое планирование. Граждан научат основам управления собственным бюджетом, кредитной нагрузкой, расскажут о принципах финансовой безопасности, о правах как потребителей финансовых услуг. На специальном сайте — www.вашифинансы.рф/. — любой желающий сможет поучаствовать в бесплатных открытых семинарах, лекциях, мастер-классах. Кроме этого на портале можно будет пройти тестирование, которое покажет текущий уровень финансовой грамотности.

Зарегистрироваться на сайте проекта можно также в качестве работодателя. В этом случае в личном кабинете участник получит доступ к тематическим статьям, презентациям, видео-лекциям, которыми сможет делиться со своими сотрудниками.