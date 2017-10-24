Всероссийская неделя сбережений стартует в Хабаровском крае 30 октября
Жители региона в очередной раз смогут повысить уровень своей финансовой грамотности.
Жители региона в очередной раз смогут повысить уровень своей финансовой грамотности.
Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.
Жители региона в очередной раз смогут повысить уровень своей финансовой грамотности С 30 октября по 5 ноября в РФ пройдет IV Всероссийская неделя сбережений. Присоединиться к проекту смогут и жители Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в
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Зарегистрироваться на сайте проекта можно также в качестве работодателя. В этом случае в личном кабинете участник получит доступ к тематическим статьям, презентациям,
Напомним, что мероприятия Всероссийской недели сбережений организованы Министерством финансов РФ. Они направлены на повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Российской Федерации.