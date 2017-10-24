Участок одной из улиц Ростова закроют для транспорта
Ограничения планируется ввести в связи с капремонтом водопроводной линии.
Ограничения планируется ввести в связи с капремонтом водопроводной линии.
Участок улицы
Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с капремонтом водопроводной линии будет перекрыто движение на участке улицы
Ограничения будут действовать с 11 ноября до 5 декабря 2017 года.
Ранее сообщалось, что в начале ноября в связи с подготовкой ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ и его проведением в Ростове будет ограничено движение по улице Советской от улицы Каяни до Театральной площади, а также по самой площади и на участке Театрального проспекта между улицами Социалистической и М. Горького.
Ограничения будут действовать 4 и 7 ноября с 20.00 до 24.00, а также 10 ноября с 8.00 до 13.00.