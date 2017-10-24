Участок одной из улиц Ростова закроют для транспорта

Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с капремонтом водопроводной линии будет перекрыто движение на участке улицы Тарновского-Терлецкого от переулка Чалтырского до дома № 66.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в связи с подготовкой ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ и его проведением в Ростове будет ограничено движение по улице Советской от улицы Каяни до Театральной площади, а также по самой площади и на участке Театрального проспекта между улицами Социалистической и М. Горького.