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11:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Участок одной из улиц Ростова закроют для транспорта

Ограничения планируется ввести в связи с капремонтом водопроводной линии.

Источник: РИА "Новости"

Участок улицы Тарновского-Терлецкого в Ростове закроют для транспорта.

Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с капремонтом водопроводной линии будет перекрыто движение на участке улицы Тарновского-Терлецкого от переулка Чалтырского до дома № 66.

Ограничения будут действовать с 11 ноября до 5 декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в связи с подготовкой ко Дню сотрудников органов внутренних дел РФ и его проведением в Ростове будет ограничено движение по улице Советской от улицы Каяни до Театральной площади, а также по самой площади и на участке Театрального проспекта между улицами Социалистической и М. Горького.

Ограничения будут действовать 4 и 7 ноября с 20.00 до 24.00, а также 10 ноября с 8.00 до 13.00.

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