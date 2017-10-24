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11:17 (мск), источник: Мослента

Москвичам порекомендовали выезжать только на зимней резине

Тех, кто не успел сменить шины, попросили пользоваться общественным транспортом.

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал столичным автомобилистам выезжать только на зимней резине. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Не успевших сменить резину на автомобиле водителей просим воспользоваться общественным транспортом.
ЦОДД

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.

Как уточнили в ЦОДД, движение в Москве в утренние часы пик затруднено в связи с ухудшением погоды: из-за снижения температуры до минусовых значений и прошедшего местами снега на дорогах образовался гололед.

По прогнозам учреждения, пробки в столице будут наблюдаться и в вечерние часы пик, причем как в центре города, так и на Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в сторону области.

Первый снег в Москве и области выпал вечером 21 октября. Первый сильный снегопад, по прогнозам синоптиков, ожидается в столичном регионе 27—28 октября.

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