Москвичам порекомендовали выезжать только на зимней резине
Тех, кто не успел сменить шины, попросили пользоваться общественным транспортом.
Тех, кто не успел сменить шины, попросили пользоваться общественным транспортом.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал столичным автомобилистам выезжать только на зимней резине. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на
Не успевших сменить резину на автомобиле водителей просим воспользоваться общественным транспортом.
Водителям также напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров и торможений.
По прогнозам учреждения, пробки в столице будут наблюдаться и в вечерние часы пик, причем как в центре города, так и на Третьем транспортном кольце и вылетных магистралях в сторону области.
Первый снег в Москве и области выпал вечером 21 октября. Первый сильный снегопад, по прогнозам синоптиков, ожидается в столичном регионе