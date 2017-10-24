В ЛДПР позвали Лену Летучую в Ростов проверить ремонт улицы Станиславского

Ростовское региональное отделение партии ЛДПР обратило внимание на аукцион на портале госзакупок, который учредило МКУ «ДИСОТИ». В нем за 18,3 млн руб ищут организацию, готовую провести «Контроль хода работ по реконструкции улицы Станиславского». Победитель торгов должен будет ежемесячно предоставлять отчет о ходе работ, а также контролировать ход ремонта 400 м дороги, установку двух остановок, 13 знаков и 93 столбов.

Представители партии написали открытое письмо ведущей программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Елене Летучей.

«Профессионализм Елены в сфере контроля не ставится под сомнение, и данную работу она сможет совмещать со своей основной деятельностью на телевидении», — считают представители ЛДПР.

«Очень жаль, что в МКУ “ДИСОТИ” и департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова нет специалистов, которые бы согласились менее чем за 2,5 млн руб в месяц осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком», — добавили в партии Владимира Жириновского.

Напомним, по контакту работы по реконструкции должны быть завершены до 25 мая 2018 г., летом власти заявили, что уложатся до конца нынешнего года. Однако из-за большого количества археологических раскопок реконструкция улицы затянется.

Реконструкция улицы началась в январе текущего года. Общая стоимость работ, которые производит ОАО «ДРСУ», составляет 853 млн руб. На улице Станиславского впервые появится ливнёвка, также будет отремонтирована проезжая часть и трамвайные пути. Ранее планировалось, что улицу замостят разноцветной плиткой, но от этой идеи отказались — она будет серого цвета. Все коммуникации (кроме контактной сети) уйдут под землю, однако, под трамвайным полотном их не будет.