25 октября в ряде домов Казани не будет света

(Город Казань KZN.RU, 24 октября). 25 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Татарстан, 49, 49а; ул. Тинчурина, 17, 19, 21.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Адмиралтейская, 1, 5, 7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17; ул. Мало-Московская, 17 (детский сад № 30), 24, 28, 31, 32, 33, 37; ул. Урицкого, 4, 6, 10, 12; ул. К. Цеткин, 28.

С 13.00 до 18.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: пр. Амирхана, 34, 34а, 38.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Братьев Касимовых, 21; ул. Р. Зорге, 24; ул. Озерная. В это же время электричества не будет в поселке Кукушкино по улицам: Загородная, Оранжерейная, Парниковая, Поперечно-Прогонная, Проселочная, Теньковская, Услонская.

С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе по адресам: ул. Родины, 18, 20б, 27а, 37, 33; ул. Скрябина, 8 и в поселке Карьер по улицам: Агрызская, Карьерная, Переселенческая, Песочная, Фигурная, Ягодная, 6д, 8а-8л, 10а, 14а, 16а.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Кировского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.