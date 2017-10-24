25 октября в ряде домов Казани не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в пяти районах города.
Плановые ремонтные работы пройдут в пяти районах города.
(Город Казань KZN.RU, 24 октября). 25 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Вахитовского, Кировского,
С 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Татарстан, 49, 49а; ул. Тинчурина, 17, 19, 21.
С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Адмиралтейская, 1, 5, 7, 9, 11, 13/30, 15/21, 17; ул.
С 13.00 до 18.00 отключение запланировано в
С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Братьев Касимовых, 21; ул. Р. Зорге, 24; ул. Озерная. В это же время электричества не будет в поселке Кукушкино по улицам: Загородная, Оранжерейная, Парниковая,
С 9.00 до 18.00 отключение запланировано в Советском районе по адресам: ул. Родины, 18, 20б, 27а, 37, 33; ул. Скрябина, 8 и в поселке Карьер по улицам: Агрызская, Карьерная, Переселенческая, Песочная, Фигурная, Ягодная, 6д, 8а-8л, 10а, 14а, 16а.
Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Кировского,
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает