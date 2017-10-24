Сайт Кембриджа упал из-за наплыва желающих прочесть диссертацию Хокинга

В открытый доступ работу выложили в честь научного мероприятия Open Access Week 2017. В Кембридже отметили, что эта диссертация является одной из самых востребованных работ физика. Только за последние несколько месяцев Кембридж получил сотни просьб сделать ее доступной.
Как сообщается, научную работу менее чем за сутки попытались бесплатно скачать около 60 тыс. человек.
Прежде ознакомиться с исследованием Хокинга под названием «Свойства расширяющихся Вселенных» (Properties of Expanding Universes), которую он защитил в 1966 году в возрасте 24 лет, можно было только в университетской библиотеке или же заказав отсканированную копию за 65 фунтов стерлингов. В университете полагают, что Хокинг воодушевит этим примером других ученых для бесплатных публикаций своих исследований.
Работа физика состоит из четырех глав, в которых он рассказывает о значении и последствиях расширения Вселенной и теории гравитации. В первой он пишет о том, насколько расширение вселенной соотносится с теорией гравитации Хойл-Нарликара. Во второй части рассказывается о возмущении расширяющейся однородной и изотропной вселенной. Ученый приходит к умозаключению, что галактики не могут появиться вследствие небольших возмущений. В третьей главе он рассматривает гравитационное излучение в расширяющейся вселенной, в заключительной части автор исследует сингулярность в космологических моделях.