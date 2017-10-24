Сайт Кембриджа упал из-за наплыва желающих прочесть диссертацию Хокинга

Источник: AP 2017

В открытый доступ работу выложили в честь научного мероприятия Open Access Week 2017. В Кембридже отметили, что эта диссертация является одной из самых востребованных работ физика. Только за последние несколько месяцев Кембридж получил сотни просьб сделать ее доступной.

Как сообщается, научную работу менее чем за сутки попытались бесплатно скачать около 60 тыс. человек.

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Прежде ознакомиться с исследованием Хокинга под названием «Свойства расширяющихся Вселенных» (Properties of Expanding Universes), которую он защитил в 1966 году в возрасте 24 лет, можно было только в университетской библиотеке или же заказав отсканированную копию за 65 фунтов стерлингов. В университете полагают, что Хокинг воодушевит этим примером других ученых для бесплатных публикаций своих исследований.