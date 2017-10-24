Школа из Приморья признана одной из лучших в России

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, рейтинг оценивает вклад школы в решение одной из основных задач системы образования — предоставление ученикам возможности получения качественного образования и развития их способностей. Уровень подготовки учащихся измеряется на основе результатов основного государственного экзамена и всероссийской олимпиады школьников, что позволяет обеспечить открытость и прозрачность формирования рейтинга.

Как сообщили в департаменте образования и науки, покровская школа — самая большая в районе. Здесь обучаются более 700 ребят с 5 по 11 классы. Ученики покровской школы не только хорошо учатся, но и занимаются спортом, творчеством, активно участвуют в общественной жизни. Ребята демонстрируют высокие показатели по итогам ОГЭ и ЕГЭ, каждый год участвуют в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Более 70% выпускников поступают в вузы. Кроме того, в учебном заведении очень развито патриотическое направление. Ребята на протяжении последних лет принимают участие в массовых мероприятиях и самостоятельно организовывают флешмобы. 9 мая все 700 учеников школы пели и танцевали под песни Победы на главной площади села.