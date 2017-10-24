В Белорецке более 400 рабочих не могут получить свои зарплаты

А сейчас вынуждены обивать пороги бухгалтерии и требовать свои деньги. По официальным данным, общая задолженность по зарплате составляет более 25 миллионов рублей.

Рабочие говорят, что их заставили уволиться. У некоторых — утеряны трудовые книжки. На предприятии сменился генеральный директор. Есть информация, что он находится в Уфе. Сейчас наш корреспондент пытается с ним связаться.