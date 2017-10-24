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11:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Исторический центр Владивостока спасет глас народа

Во Владивостоке завершились публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки на территории ВГО (ПЗЗ), сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Предложено в перспективе создание в районе Первой Речки нового делового центра, в историческом центре — ограничение этажности застройки и другие идеи.

Всего в публичных слушаниях, которые проходили с 9 по 20 октября, приняли участие более 3,5 тысяч человек. Мероприятия касались развития всех пяти районов города и проходили как в администрации Владивостока, так и ближе к жителям отдаленных территорий — непосредственно на островах Русский и Попова, в поселке Трудовое и в селе Береговое.

По итогам всей этой работы в протокол внесено более тысячи предложений от граждан и организаций — сообщает городская администрация.

Михаил Грач.

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