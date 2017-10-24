Исторический центр Владивостока спасет глас народа

Всего в публичных слушаниях, которые проходили с 9 по 20 октября, приняли участие более 3,5 тысяч человек. Мероприятия касались развития всех пяти районов города и проходили как в администрации Владивостока, так и ближе к жителям отдаленных территорий — непосредственно на островах Русский и Попова, в поселке Трудовое и в селе Береговое.