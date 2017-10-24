Канадские ученые занялись делом потеющей кровью итальянки

Материал о необычном заболевании опубликован в Журнале канадской медицинской ассоциации. Симптомы подробно описаны в статье врачами из Университета Флоренции, которые наблюдают пациентку.

Кровь начинает выделяться через кожу, чаще всего, во сне или во время физических упражнений. Лицо и ладони женщины кровоточат 1−3 минуты. Стресс усиливает кровотечение, но врачи не смогли выявить обстоятельств, которые могли бы его вызывать.

Ей был диагностирован гематидроз — редко встречающееся заболевание, страдающие которым люди потеют кровью при отсутствии повреждений кожного покрова.

Женщине прописали успокоительное, но это не помогло. Пациентка также принимала регулирующий кровяное давление пропранолол, это снизило интенсивность кровавого пота, но не избавило от него полностью.

Канадский историк медицины Жаклин Даффин, которая написала вступление к материалу итальянских врачей, констатирует, что ни один из ее коллег никогда ранее не сталкивался с таким случаем. Но она выяснила, что за последние 15 лет по всему миру было выявлено около 25 подобных случаев. В большинстве были проведены многочисленные тесты, и исследователи пришли к выводу, что через потовые железы пациентов действительно выделяется кровь.

Значительная часть пациентов — это женщины и дети. Зачастую заболеванию предшествовал сильный стресс, например, пациент стал свидетелем насилия дома или в школе. Во всех случаях состояние оказывалось временным и длилось от месяца до четырех лет.

Даффин обнаружила отсылки к подобному заболеванию еще в работах Аристотеля. Некоторые авторы относят подобные случаи к современным видам стигматов — открывающихся у христиан ран, схожих с ранами Христа. Кровавый пот упоминается также в Евангелии от Луки.