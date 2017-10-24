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11:18 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области специальные комиссии проверяют готовность предприятий к зиме

В этом году подготовка к отопительному сезону более тщательная.

Готовность крупных субъектов электроэнергетики Ростовской области к осенне-зимнему периоду проверяют комиссии, в которые входят представители федерального и регионального министерств энергетики, Северо-Кавказкого управления Ростехнадзора, ГУ МЧС РФ региона, а также администраций муниципальных образований. Об этом стало известно на заседании штаба обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в донском регионе, который провел заместитель губернатора Владимир Крупин.

По его словам, подготовка по сравнению с прошлым годом стала более тщательной, паспорта готовности уже получили филиал ПАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго», ООО «Волгодонская тепловая генерация», Новочеркасской ГРЭС, филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ, а также Ростовская АЭС и филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ростовское предприятие МЭС.

Проверки планируется завершить до конца текущего месяца.

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