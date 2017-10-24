В Ростовской области специальные комиссии проверяют готовность предприятий к зиме

Готовность крупных субъектов электроэнергетики Ростовской области к осенне-зимнему периоду проверяют комиссии, в которые входят представители федерального и регионального министерств энергетики, Северо-Кавказкого управления Ростехнадзора, ГУ МЧС РФ региона, а также администраций муниципальных образований. Об этом стало известно на заседании штаба обеспечению безопасности электроснабжения потребителей в донском регионе, который провел заместитель губернатора Владимир Крупин.