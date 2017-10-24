В Ростовской области специальные комиссии проверяют готовность предприятий к зиме
В этом году подготовка к отопительному сезону более тщательная.
В этом году подготовка к отопительному сезону более тщательная.
Готовность крупных субъектов электроэнергетики Ростовской области к
По его словам, подготовка по сравнению с прошлым годом стала более тщательной, паспорта готовности уже получили филиал ПАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго», ООО «Волгодонская тепловая генерация», Новочеркасской ГРЭС, филиал АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ, а также Ростовская АЭС и филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ростовское предприятие МЭС.
Проверки планируется завершить до конца текущего месяца.