Найдена самая кошмарная тыква для Хеллоуина

fordr015 вырезал на тыкве батарею гаджета, в которой осталось только два процента заряда. Пользователи Reddit согласились с тем, что тревожнее двух процентов зарядки нет ничего на свете.

«Хуже всего то, что он (заряд— прим. “Ленты.ру”) просто дразнит вас, когда становится настолько низким, что заставляет вас думать, будто он сядет в любую секунду, но на самом деле почти всегда держится еще 10 минут», — поделился Cm0002.

«Или когда он говорит, что осталось еще десять процентов, и ты такой: “Хорошо, как раз закончу это …”. И он отключается преждевременно», — пишет thehouseofjohndeaf.

Пользователи поделились своими кошмарами, связанными со страхом остаться без зарядки мобильного телефона. «Я думал, что это кошмар, но когда я проснулся сегодня утром, мой мрачный сон сбылся: розетка была отключена все время (пока владелец телефона думал, что он заряжался — прим. “Ленты.ру”)…», — с ужасом вспоминает Cnguyen599.