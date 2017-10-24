В Эвенкии стартовали мероприятия по профилактике ВИЧ
Специалисты и волонтеры будут тестировать население и делиться информацией о защите от вируса.
Специалисты и волонтеры будут тестировать население и делиться информацией о защите от вируса.
Краевой центр СПИД совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» начал цикл профилактических мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД на территории Эвенкии. Мероприятия будут проходить с 24 по 27 октября.
Специалисты Краевого Центра СПИД поделятся с населением полезной информацией о защите от вируса, в период проведения акции будет работать школа волонтеров, которые будут помогать специалистам.
Основным этапом акции станет бесплатное
«Согласно статистике, 30% от общего числа
Напомним, профилактические мероприятия проходят в разных районах края. За два месяца специалисты Центра СПИД побывают в семи территориях. Акция уже прошла в Богучанском и Кежемском районах, городах Канск, Зеленогорск, Норильск и Дудинка.
Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном