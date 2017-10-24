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11:31 (мск), источник: Newslab.ru

В Эвенкии стартовали мероприятия по профилактике ВИЧ

Специалисты и волонтеры будут тестировать население и делиться информацией о защите от вируса.

Источник: РИА "Новости"

Краевой центр СПИД совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» начал цикл профилактических мероприятий по борьбе с распространением ВИЧ/СПИД на территории Эвенкии. Мероприятия будут проходить с 24 по 27 октября.

Специалисты Краевого Центра СПИД поделятся с населением полезной информацией о защите от вируса, в период проведения акции будет работать школа волонтеров, которые будут помогать специалистам.

Основным этапом акции станет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ для всех желающих, которое будет проходить на базе техникумов 25 и 26 октября, а также в рабочих коллективах.

«Согласно статистике, 30% от общего числа ВИЧ-инфицированных россиян не догадываются о том, что у них есть ВИЧ», — отметили специалисты Краевого центра СПИД.

Напомним, профилактические мероприятия проходят в разных районах края. За два месяца специалисты Центра СПИД побывают в семи территориях. Акция уже прошла в Богучанском и Кежемском районах, городах Канск, Зеленогорск, Норильск и Дудинка.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.

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