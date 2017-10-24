В Воронеже расширят до 3 полос Московский проспект от Военного городка до «Олимпика»

Источник: РИА "Новости"

Со вторника, 24 октября, стартует капремонт трассы А-134 по направлению из Воронежа в Москву. Эта магистраль начинается у нас в городе — в трассу переходит Московский проспект при выезде из города. В первую очередь работы будут вести на участке дороги от Военного городка до спорткомплекса «Олимпик».

Дорожники до конца 2017 года планируют расширить здесь проезжую часть до 3 полос, чтобы улучшить дорожную ситуацию. Другие работы продолжатся уже в 2018 году.

Сообщается, что на трассе положат новый асфальт, отремонтируют съезды, сделают переходно-скоростные полосы. Также обновят ограждения, знаки, водопропускные трубы, нанесут дорожную разметку, обустроят электроосвещение.

«Отремонтируют автобусные остановки и устроят пешеходные дорожки, — сообщают в пресс-службе Черноземуправтодора. — Отметим, что для повышения безопасности дорожного движения некоторые остановки сместят на 20−60 метров».

Жилые дома в районе хутора Ветряк закроют от трассы шумозащитными экранами из светопрозрачного монолитного поликарбоната. Полностью выполнить все работы и ввести объект в эксплуатацию должны в конце ноября 2018 года.