В Воронеже расширят до 3 полос Московский проспект от Военного городка до «Олимпика»
Также там обновят ограждения, установят защитные экраны и перенесут остановки.
Также там обновят ограждения, установят защитные экраны и перенесут остановки.
Со вторника, 24 октября, стартует капремонт трассы А-134 по направлению из Воронежа в Москву. Эта магистраль начинается у нас в городе — в трассу переходит Московский проспект при выезде из города. В первую очередь работы будут вести на участке дороги от Военного городка до спорткомплекса «Олимпик».
Дорожники до конца 2017 года планируют расширить здесь проезжую часть до 3 полос, чтобы улучшить дорожную ситуацию. Другие работы продолжатся уже в 2018 году.
Сообщается, что на трассе положат новый асфальт, отремонтируют съезды, сделают
«Отремонтируют автобусные остановки и устроят пешеходные дорожки, — сообщают в
Жилые дома в районе хутора Ветряк закроют от трассы шумозащитными экранами из светопрозрачного монолитного поликарбоната. Полностью выполнить все работы и ввести объект в эксплуатацию должны в конце ноября 2018 года.
Напомним, что работы дорожников на этом участке трассы в этом году уже вызвали немало недовольств горожан. Дело в том, что на Московском проспекте ликвидировали два разворота. Один был напротив бывшей гостиницы «Спутник», а второй — в районе Подгорного. Теперь действует лишь один разворот — в районе областной больницы.