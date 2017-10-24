Прокуратура выявила незаконные сборы с родителей в 48 школах Кировского района Самары

При этом к компетенции родительского комитета относится оказание помощи в укреплении материально-технической базы образовательной организации, благоустройству и ремонту его помещений, принятие решения об оказании благотворительной помощи, содействие выявлению и привлечению ресурсов родительской общественности для развития учреждения и др. В некоторых случаях положения предусматривали оказание родителями помощи учреждению в части приобретения учебников, подготовки наглядных методических пособий, сообщает Прокуратура Самарской области.
Таким образом, образовательными учреждениями нарушены права воспитанников на бесплатное образование, поскольку родители не обязаны финансировать деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений. Они вправе лишь оказывать посильную материальную помощь исключительно на добровольной основе.
По итогам проверки прокуратурой района на незаконные правила школ принесено 48 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены. Правила внутри школ приведены в соответствие с требованиями закона.