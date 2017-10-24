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11:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Численность медведей в Иркутской области выросла до 16,5 тысячи

Это связано с сокращением сроков охоты на хищника.

Источник: IrkutskMedia.ru

Численность медведей в Иркутской области достигла рекордных 16,5 тысячи особей в 2017 году, прирост составил порядка 2 тысяч. Об этом сказал старший научный сотрудник учебно-методического центра «Сибохотнаука» ИрГАУ Борис Дицевич в ходе круглого стола на тему: «Богатство Приангарья: ситуация с численностью охотничьих видов животных» накануне, 23 октября. По его словам, уменьшение числа крупного хищника связано, в том числе с сокращением сроков охоты на него. Кроме того, в связи с летними лесными пожарами и недостатком ягод и орехов в регионе наблюдается большое число медведей-шатунов, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Беспокоит рост численности медведя. В этом году число крупного хищника составляет около 17 тысяч особей. Такого в Иркутской области никогда не было. И для медведя характерно, если совпадает, что нет урожая орехов и ягод. И засуха, которая была в этом году. В связи с этим появляются медведи-шатуны. Саянский район этим отличается. В Нижнеудинске недавно было нападение на парня. Большая популяция медведей вредит другим животным, поскольку хищники нападают на молодняк копытных. Их надо контролировать, что довольно сложно. Поэтому необходимо увеличить срок охоты на медведя до 28 февраля. Это также позволило бы развивать охотничий туризм», — отметил Борис Дицевич.

Отметим, что срок охоты в осенний период ограничен с 1 августа по 30 ноября. Весной добывать медведя можно только в апреле-мае. Период зимней спячки, когда проходит так называемая берложная охота, в эти сроки не попадает, а именно она гарантирует добычу зверя.

По словам начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Степана Пересыпкина, спроса на медведя сейчас практически нет: его мясо в пищу почти не употребляется, на шкуры бывают единичные заказы, медвежьи лапы и желчь среди туристов, например, из Китая снизилась из-за таможенных ограничений на вывоз.

«Медведь — это самый дорогой промысловый вид. За его добычу нужно уплатить налог в 3 тысячи рублей. Для сравнения, изюбрь у нас стоит 1,5 тысячи рублей, косуля — 450 рублей. Кроме того, если медведь добыт на охотничьих угодьях общего пользования, пошлина составит 650 рублей, на закрепленных охотугодьях цена путевки начинается от 3 тысяч рублей. Плюс привада. Для того чтобы закупить и привезти пищевые отходы, тоже требуются деньги и время», — рассказал Степан Пересыпкин.

Также, как отметил заместитель начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Алексей Туги, согласно данным госмониторинга в период с 2001 по 2017 год, в регионе идет динамика увеличения всех видов охотничьих животных. Также отмечается рост численности волков, что негативно может сказываться на ведении охотничьего хозяйства. Также оно связано с запретом на охоту на него определенными способами. Запрещено использовать ногозахватывающие капканы, петли и препараты. С 2010 года численность соболя составляла 162,3 тысячи особей. В 2017 году количество этого зверя составляет 220,5 тысячи особей. Численность норки — 16,4 тысячи. В последнее время растет интерес охотпользователей к соболям. Цена на него устойчивая, он хорошо продается на рынке. В связи с тем, что вырубки активно идут на севере, туда ушли изюбрь, косуля. Также снижается численность оленей из-за добычи природных ресурсов.

Напомним, медведь напал на молодого человека на одной из центральных улиц в Нижнеудинске Иркутской области вечером 5 октября. В связи с этим правоохранителям пришлось убить дикого зверя. Хищник ударил парня по спине, к счастью, пострадавший отделался незначительными царапинами.

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