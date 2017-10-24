Численность медведей в Иркутской области выросла до 16,5 тысячи
Это связано с сокращением сроков охоты на хищника.
Это связано с сокращением сроков охоты на хищника.
Численность медведей в Иркутской области достигла рекордных 16,5 тысячи особей в 2017 году, прирост составил порядка 2 тысяч. Об этом сказал старший научный сотрудник
«Беспокоит рост численности медведя. В этом году число крупного хищника составляет около 17 тысяч особей. Такого в Иркутской области никогда не было. И для медведя характерно, если совпадает, что нет урожая орехов и ягод. И засуха, которая была в этом году. В связи с этим появляются
Отметим, что срок охоты в осенний период ограничен с 1 августа по 30 ноября. Весной добывать медведя можно только в
По словам начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Степана Пересыпкина, спроса на медведя сейчас практически нет: его мясо в пищу почти не употребляется, на шкуры бывают единичные заказы, медвежьи лапы и желчь среди туристов, например, из Китая снизилась
«Медведь — это самый дорогой промысловый вид. За его добычу нужно уплатить налог в 3 тысячи рублей. Для сравнения, изюбрь у нас стоит 1,5 тысячи рублей, косуля — 450 рублей. Кроме того, если медведь добыт на охотничьих угодьях общего пользования, пошлина составит 650 рублей, на закрепленных охотугодьях цена путевки начинается от 3 тысяч рублей. Плюс привада. Для того чтобы закупить и привезти пищевые отходы, тоже требуются деньги и время», — рассказал Степан Пересыпкин.
Также, как отметил заместитель начальника отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области Алексей Туги, согласно данным госмониторинга в период с 2001 по 2017 год, в регионе идет динамика увеличения всех видов охотничьих животных. Также отмечается рост численности волков, что негативно может сказываться на ведении охотничьего хозяйства. Также оно связано с запретом на охоту на него определенными способами. Запрещено использовать ногозахватывающие капканы, петли и препараты. С 2010 года численность соболя составляла 162,3 тысячи особей. В 2017 году количество этого зверя составляет 220,5 тысячи особей. Численность норки — 16,4 тысячи. В последнее время растет интерес охотпользователей к соболям. Цена на него устойчивая, он хорошо продается на рынке. В связи с тем, что вырубки активно идут на севере, туда ушли изюбрь, косуля. Также снижается численность оленей
Напомним, медведь напал на молодого человека на одной из центральных улиц в Нижнеудинске Иркутской области вечером 5 октября. В связи с этим правоохранителям пришлось убить дикого зверя. Хищник ударил парня по спине, к счастью, пострадавший отделался незначительными царапинами.