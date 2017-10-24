БЦБК вновь угрожает экологии. На этот раз чёрным щёлоком
В том же Байкальске экологии опять грозит опасность. Вроде бы БЦБК давно уже закрыли, но завод продолжает преподносить «сюрпризы».
В том же Байкальске экологии опять грозит опасность. Вроде бы БЦБК давно уже закрыли, но завод продолжает преподносить «сюрпризы».
Полуразрушенные корпуса, гнилые трубы, обветшавшие бетонные перекрытия. Так выглядит сегодня БЦБК. На комбинате проходит прокурорская проверка. Эксперты выяснили — оборудование на предприятии постепенно приходит в упадок. Это подтверждают сами сотрудники завода.
— Из
— Она отсюда выходит.
— То есть отсюда она идёт туда?
— Да. Оттуда куда идёт? Герметичность нарушена? Да.
По информации прокуратуры, на БЦБК скопилось 160 тысяч кубов щёлокосодержащей жидкости. Химический раствор использовали при производстве целлюлозы. В таких объёмах щёлок опасен для экологии. Этого количества хватит, чтобы превратить южное побережье Байкала в безжизненную пустыню. Некоторые ёмкости — в аварийном состоянии. Их стенки деформированы. Специалисты обнаружили место протечки.
— Из этого места буквально недавно сочился щёлок. На баке имеется надпись «Чёрный щёлок. По этому месту, скорее всего, щёлок и попал на очистные сооружения, — говорит
Канализационная система предприятия сейчас заблокирована. Поэтому выбросов в воду и почву нет. Но проблема остаётся. По данным сотрудников
— У нас цель определить, относится ли эта вода к щёлокосодержащей жидкости. Сейчас проблема в том, что говорят, что здесь слита щёлокосодержащая жидкость, — говорит заместитель директора ЦЛАТИ Восточной Сибири Наталья Савина.
Сотрудники прокуратуры подали иск в суд. Их задача — прекратить возможность демонтажа оборудования предприятия до того, как будет готов проект рекультивации промплощадки.
— Запретить комбинату вообще трогать очистные сооружения. Любое оборудование. Потому что это может повлечь утечку щёлокосодержащих жидкостей не только на территории комбината, но и в озеро Байкал, — говорит
Сотрудники ведомства требуют начать утилизацию опасной жидкости в самое ближайшее время. Для этого необходимо включить промплощадку БЦБК в федеральную целевую программу рекультивации.