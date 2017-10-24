БЦБК вновь угрожает экологии. На этот раз чёрным щёлоком

Источник: Вести Иркутск

Полуразрушенные корпуса, гнилые трубы, обветшавшие бетонные перекрытия. Так выглядит сегодня БЦБК. На комбинате проходит прокурорская проверка. Эксперты выяснили — оборудование на предприятии постепенно приходит в упадок. Это подтверждают сами сотрудники завода.

— Из какой-то трубы в стене сочится вода. Что это за труба?

— Она отсюда выходит.

— То есть отсюда она идёт туда?

— Да. Оттуда куда идёт? Герметичность нарушена? Да.

По информации прокуратуры, на БЦБК скопилось 160 тысяч кубов щёлокосодержащей жидкости. Химический раствор использовали при производстве целлюлозы. В таких объёмах щёлок опасен для экологии. Этого количества хватит, чтобы превратить южное побережье Байкала в безжизненную пустыню. Некоторые ёмкости — в аварийном состоянии. Их стенки деформированы. Специалисты обнаружили место протечки.

— Из этого места буквально недавно сочился щёлок. На баке имеется надпись «Чёрный щёлок. По этому месту, скорее всего, щёлок и попал на очистные сооружения, — говорит Западно-Байкальский природоохранный прокурор Алексей Калинин.

Канализационная система предприятия сейчас заблокирована. Поэтому выбросов в воду и почву нет. Но проблема остаётся. По данным сотрудников Западно-Байкальской прокуратуры, это озеро образовалось после слива в бетонную емкость 5-ти тысяч кубов концентрированного чёрного щёлока. Талые и дождевые воды увеличили объём жидкости. Эксперты берут пробы воды.

— У нас цель определить, относится ли эта вода к щёлокосодержащей жидкости. Сейчас проблема в том, что говорят, что здесь слита щёлокосодержащая жидкость, — говорит заместитель директора ЦЛАТИ Восточной Сибири Наталья Савина.

Сотрудники прокуратуры подали иск в суд. Их задача — прекратить возможность демонтажа оборудования предприятия до того, как будет готов проект рекультивации промплощадки.

— Запретить комбинату вообще трогать очистные сооружения. Любое оборудование. Потому что это может повлечь утечку щёлокосодержащих жидкостей не только на территории комбината, но и в озеро Байкал, — говорит Западно-Байкальский природоохранный прокурор Алексей Калинин.