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11:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону выбрали лучшую придорожную ярмарку

В конкурсе участвовали ярмарки Азовского, Аксайского, Зерноградского, Зимовниковского, Каменского, Миллеровского, Мясниковского и Тарасовского районов.

В Ростовской области подвели итоги областного конкурса среди организаторов придорожных сезонных сельскохозяйственных ярмарок.

В соревновании участвовали 10 площадок восьми муниципальных образований: Азовского, Аксайского, Зерноградского, Зимовниковского, Каменского, Миллеровского, Мясниковского и Тарасовского районов.

Победителем конкурса признана придорожная сельхозярмарка Мясниковского района (трасса Ростов-на-Дону — слобода Родионово-Несветайская — Новошахтинск).

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