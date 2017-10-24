На Дону выбрали лучшую придорожную ярмарку
В конкурсе участвовали ярмарки Азовского, Аксайского, Зерноградского, Зимовниковского, Каменского, Миллеровского, Мясниковского и Тарасовского районов.
В конкурсе участвовали ярмарки Азовского, Аксайского, Зерноградского, Зимовниковского, Каменского, Миллеровского, Мясниковского и Тарасовского районов.
В Ростовской области подвели итоги областного конкурса среди организаторов придорожных сезонных сельскохозяйственных ярмарок.
В соревновании участвовали 10 площадок восьми муниципальных образований: Азовского, Аксайского, Зерноградского, Зимовниковского, Каменского, Миллеровского, Мясниковского и Тарасовского районов.
Победителем конкурса признана придорожная сельхозярмарка Мясниковского района (трасса