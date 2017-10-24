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11:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске наградили 100-тысячного бойца трудового отряда

Отряд главы города существует с 2004 года.

9-классник из школы № 92 стал 100-тысячным бойцом трудового лагеря главы города. Николай Давыдов работает в организации всего пару месяцев, но за это время он успел сделать много добрых дел — помогал пенсионерам, очищал город от мусора и проводил различные мероприятия.

«Для меня это первый трудовой сезон работы. Я пришел в трудовой отряд в сентябре вместе с друзьями. Мы вместе работали в социальной бригаде, помогали пожилым людям в ведении домашнего хозяйства или заготовке дров на зиму. В октябре я работаю в мобильной бригаде. Следующим летом я очень хочу попасть в бригаду, которая занимается “территориями ответственности”», — сказал Николай.

Трудовой отряд главы города существует с 2004 года. За это время 100 тысяч школьников стали участниками этого социального проекта.

«В этом году за 7 месяцев работы в трудовом отряде главы города было трудоустроено 4,2 тысячи подростков. Самым популярным направлением традиционно остается благоустройство и озеленение города. С марта по октябрь дети очистили от мусора 4,5 млн кв. метров городской территории», — рассказал командир трудового отряда главы города Данила Липатов.

В этом году художники творческого отряда разрисовали 18 городских объектов, а социальные бригады помогли почти 1 тысячи пожилых людей.

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