Бурятский диктант напишут в Иркутске 27 октября

Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, образовательная акция начнётся в 14.00 в аудитории № 41 в здании института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ по адресу: ул. Ленина, 8. Участникам акции нужно прислать на электронную почту etnos_pribaikal@mail.ru заполненную анкету, которая доступна по ссылке: www.etno.pribaikal.ru/priglashaem-vseh-na-nashi-meropriyatiya-27-oktya-0.