Бурятский диктант напишут в Иркутске 27 октября
Бурятский диктант «Эрхим — 2017» смогут написать желающие 27 октября 2017 года в Иркутске.
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Бурятский диктант «Эрхим — 2017» смогут написать желающие 27 октября 2017 года в Иркутске.
Как сообщает
После диктанта в здании ИГУ также пройдут круглые столы «Родной язык — душа народа» и «Бурятский шаманизм: язык и традиции». Здесь же откроется выставка работ художников Иркутской области «Пространство Сибири.