В Новосибирской области стартовала неделя приема монет

Источник: Вести - Новосибирск

Каждая монета живет 25 лет. Именно столько времени ей отводят банкиры. В разы больше, чем банкнотам. Однако основная часть монет, особенно мелких, оседает в карманах и копилках жителей страны. Достать из закромов невостребованную мелочь призвана неделя приема монет.

Наталья Чиесова, Начальник отдела обеспечения денежной наличностью и перевозками ценностей Сибирского ГУ Банка России: «Вы можете сдавать в кассу банка монету любого номинала и можете ее сдавать на вклад на свой, либо можете рассчитаться за коммунальные услуги, либо просто обменять на банкноту».

Чеканить монеты обходится Банку России дороже, чем печатать банкноты. Окупает — продолжительность оборота. Так почему мы редко пользуемся копейками?

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Анастасия Шарабурова, Корреспондент: «Мелкие деньги есть практически в каждой новосибирской семье. Кто-то их хранит в кошельках, а кто-то вот в таких копилках. И мы сегодня решили разбить свою для того, чтобы посмотреть, а принимают ли мелкие монеты в новосибирских магазинах».

Собираем деньги. Здесь около 30 рублей мелочью. Идем в обычную торговую точку. Покупаем хлеб. Даем монеты разного номинала. Продавец терпеливо ждет. Пересчитывает и отпускает товар. Проблем не возникло. Идем дальше. иЗдесь тоже — деньги приняли и даже помогли их подсчитать. Третья точка. После нескольких минут препирательств, судорожного пересчета и явного недовольства — деньги все-таки приняли. По закону покупатель может расплатиться хоть 10 копеечными монетами, хоть пятитысячной купюрой. Это все — официальные деньги и их обязаны принять. Отказав — продавец нарушит закон.

Наталья Чиесова, Начальник отдела обеспечения денежной наличностью и перевозами ценностей Сибирского ГУ Банка России: «Надо обжаловать эти действия, если у вас не принимают, то в органы потребнадзора надо сообщить о такой информации, а если в банках, то к нам в центральный банк».