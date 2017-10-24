Волгоградцев пугают первым снегом

Уже ближайшей ночью ожидаются осадки — дождь со снегом. Завтра утром к ним добавятся туман и сильный ветер до 20 м/с. Температура тоже упадет еще сильнее — по области ночью возможны заморозки до -5, днем +3…+8ºС. Примерно такая же дневная температура ожидается в Волгограде, ночью же столбик термометра будет держаться в районе нуля.