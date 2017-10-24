Волгоградцев пугают первым снегом
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.
Начавшееся на этой неделе похолодание, по прогнозам синоптиков, только начало погодных сюрпризов. Причем сюрпризов неприятных.
Уже ближайшей ночью ожидаются осадки — дождь со снегом. Завтра утром к ним добавятся туман и сильный ветер до 20 м/с. Температура тоже упадет еще сильнее — по области ночью возможны заморозки до -5, днем +3…+8ºС. Примерно такая же дневная температура ожидается в Волгограде, ночью же столбик термометра будет держаться в районе нуля.
Такая погода продержится до конца недели с одной лишь поправкой — в выходные должно быть чуть теплее, до +10ºС.