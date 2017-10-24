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13:37 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградцев пугают первым снегом

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.

Начавшееся на этой неделе похолодание, по прогнозам синоптиков, только начало погодных сюрпризов. Причем сюрпризов неприятных.

Уже ближайшей ночью ожидаются осадки — дождь со снегом. Завтра утром к ним добавятся туман и сильный ветер до 20 м/с. Температура тоже упадет еще сильнее — по области ночью возможны заморозки до -5, днем +3…+8ºС. Примерно такая же дневная температура ожидается в Волгограде, ночью же столбик термометра будет держаться в районе нуля.

Такая погода продержится до конца недели с одной лишь поправкой — в выходные должно быть чуть теплее, до +10ºС.

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