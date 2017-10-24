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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке задержали злоумышленника, разбившего три автомобиля

Из последнего автомобиля он похитил ноутбук и видеорегистратор.

В южной столице Кузбасса задержали мужчину, разбившего окна в трех автомобилях.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились жители соседних домов по улице Веры Соломиной. Автолюбители сообщили, что в их машинах неизвестный разбил стекла дверей. Кроме того, из последнего автомобиля был похищен пакет с ноутбуком и видеорегистратором общей стоимостью 8 000 рублей. Хозяйка одной из машин заметила убегающего мужчину в красной куртке.

Задержать злоумышленника удалось по горячим следам, экипаж ДПС заметил подходящего по описанию мужчину. Он был пьян, в кармане куртки у него с собой был видеорегистратор. Злоумышленник оказался 27-летним кемеровчанином. Он приехал в Новокузнецк к друзьям вместе с семьей. Во время застолья он поссорился с женой и решил вернуться в Кемерово. Но так как денег у него с собой не было, мужчина решил совершить кражу, чтобы расплатиться с таксистом.

В отношении злоумышленника, ранее судимого за хранение наркотиков, возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу» и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Краж». Максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Видеорегистратор уже вернули хозяйке, ноутбук разыскивают.

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