В Новокузнецке задержали злоумышленника, разбившего три автомобиля

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились жители соседних домов по улице Веры Соломиной. Автолюбители сообщили, что в их машинах неизвестный разбил стекла дверей. Кроме того, из последнего автомобиля был похищен пакет с ноутбуком и видеорегистратором общей стоимостью 8 000 рублей. Хозяйка одной из машин заметила убегающего мужчину в красной куртке.

Задержать злоумышленника удалось по горячим следам, экипаж ДПС заметил подходящего по описанию мужчину. Он был пьян, в кармане куртки у него с собой был видеорегистратор. Злоумышленник оказался 27-летним кемеровчанином. Он приехал в Новокузнецк к друзьям вместе с семьей. Во время застолья он поссорился с женой и решил вернуться в Кемерово. Но так как денег у него с собой не было, мужчина решил совершить кражу, чтобы расплатиться с таксистом.