Желание безудержно публиковаться признали психическим расстройством

Авторы работы опирались на результаты исследования, которое было опубликовано год назад в журнале PLOS ONE. В нем они проанализировали анкеты 535 голландских биомедиков и определили черты личности, которые в наибольшей степени коррелируют с научной «нечистоплотностью».
Тогда они выяснили, что чаще всего в подобном поведении признавались люди с чертами, попадающими под определение нарциссизма. При этом и нарциссизм, и нарушение правил чаще встречались у людей, занимающих высокие позиции и не вынужденных постоянно работать над публикациями.
В ходе этого исследования психиатры заметили, что есть несколько устойчивых типов ученых с характерными для каждого чертами. Проведя кластерный анализ, авторы работы выделили три типа: перфекционисты (perfectionists), «идеальные зятья» (ideal sons-in-law) и «напыщенные проныры» (sneaky grandiose). В последнюю группу и вошли профессора с нарциссизмом и высокими показателями научной нечистоплотности.
Небольшой процент этих «напыщенных проныр» подвержен психическому расстройству, которое авторы статьи назвали Publiphilia Impactfactorius. Оно характеризуется «патологической озабоченностью тем, чтобы публиковаться и быть процитированным». По словам ученых, это расстройство очень заразно, так как страдающие от него легко передают его своим ученикам и младшим коллегам.