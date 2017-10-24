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12:01 (мск), источник: Индикатор

Желание безудержно публиковаться признали психическим расстройством

Голландские психиатры обнаружили новое психическое расстройство. Оно проявляется в навязчивом стремлении опубликовать свои работы и быть процитированным. Статью с результатами исследования ученые подали в журнал PeerJ, препринт доступен на сайте издания.

Источник: РИА "Новости"

Авторы работы опирались на результаты исследования, которое было опубликовано год назад в журнале PLOS ONE. В нем они проанализировали анкеты 535 голландских биомедиков и определили черты личности, которые в наибольшей степени коррелируют с научной «нечистоплотностью».

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Тогда они выяснили, что чаще всего в подобном поведении признавались люди с чертами, попадающими под определение нарциссизма. При этом и нарциссизм, и нарушение правил чаще встречались у людей, занимающих высокие позиции и не вынужденных постоянно работать над публикациями.

В ходе этого исследования психиатры заметили, что есть несколько устойчивых типов ученых с характерными для каждого чертами. Проведя кластерный анализ, авторы работы выделили три типа: перфекционисты (perfectionists), «идеальные зятья» (ideal sons-in-law) и «напыщенные проныры» (sneaky grandiose). В последнюю группу и вошли профессора с нарциссизмом и высокими показателями научной нечистоплотности.

Небольшой процент этих «напыщенных проныр» подвержен психическому расстройству, которое авторы статьи назвали Publiphilia Impactfactorius. Оно характеризуется «патологической озабоченностью тем, чтобы публиковаться и быть процитированным». По словам ученых, это расстройство очень заразно, так как страдающие от него легко передают его своим ученикам и младшим коллегам.

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6 июля© Ньюстюб
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