Жителям Пашенного придется ждать три года прямой дороги к четвертому мосту

Источник: РИА "Новости"

Съезд с моста через Енисей в Красноярске построят через три года. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента градостроительства Красноярска.

Проект развязки, которая свяжет четвертый мост через Енисей с микрорайоном Пашенный, уже готов и прошел экспертизу. Строительство объекта запланировали на 2019−2020 годы. В пресс-службе департамента отметили, что его включат в федеральную программу «Безопасные качественные дороги».