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11:39 (мск), источник: Newslab.ru

Жителям Пашенного придется ждать три года прямой дороги к четвертому мосту

Этот проект включат в федеральную программу «Безопасные качественные дороги».

Источник: РИА "Новости"

Съезд с моста через Енисей в Красноярске построят через три года. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе департамента градостроительства Красноярска.

Проект развязки, которая свяжет четвертый мост через Енисей с микрорайоном Пашенный, уже готов и прошел экспертизу. Строительство объекта запланировали на 2019−2020 годы. В пресс-службе департамента отметили, что его включат в федеральную программу «Безопасные качественные дороги».

В департаменте напомнили, что в следующем годку планируется завершить строительство дороги в микрорайоне Тихие Зори. Новая магистраль через двухуровневую развязку соединит «Платинум-Арену» с ул. Свердловской и 4-м автодорожным мостом.

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