Жителям Пашенного придется ждать три года прямой дороги к четвертому мосту
Этот проект включат в федеральную программу «Безопасные качественные дороги».
Этот проект включат в федеральную программу «Безопасные качественные дороги».
Съезд с моста через Енисей в Красноярске построят через три года. Информацию об этом подтвердили в
Проект развязки, которая свяжет четвертый мост через Енисей с микрорайоном Пашенный, уже готов и прошел экспертизу. Строительство объекта запланировали на 2019−2020 годы. В
В департаменте напомнили, что в следующем годку планируется завершить строительство дороги в микрорайоне Тихие Зори. Новая магистраль через двухуровневую развязку соединит «Платинум-Арену» с ул. Свердловской и 4-м автодорожным мостом.