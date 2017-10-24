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12:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

25 октября в Казани состоится ярмарка вакансий

Работу соискателям предложат 10 предприятий.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 24 октября). 25 октября в Казани состоится ярмарка вакансий. В мероприятии примут участие 10 предприятий. Среди них такие организации, как МУП «Метроэлектротранс», ОАО «Электроприбор», МУП «Горводзеленхоз», АО «Содружество» и другие.

Представители работодателей ознакомят участников ярмарки с условиями работы, с требованиями к наемному персоналу, ответят на интересующие вопросы, сообщает пресс-служба Министерства труда и занятости РТ.

Специалисты центра занятости окажут консультативные услуги по закону о занятости населения, по вопросам трудоустройства, по профобучению и переподготовке, по труду и гарантиям. Также консультации гражданам окажут специалисты пенсионного фонда.

Ярмарка пройдет с 9.00 до 12.00 по адресу: ул. Исаева, 18.

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