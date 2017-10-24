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12:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Две байкальские нерпы улетели из Иркутска во Владивосток

Госинспекторы Россельхознадзора проконтролировали перевозку животных на внутрироссийских и международных рейсах.

Две байкальские нерпы были доставлены из республики Бурятия в Международный Аэропорт «Иркутска», откуда улетели в «Приморский дельфинарий» Владивостока. Инспекторы отдела государственного пограничного ветеринарного контроля на Госгранице РФ, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора проконтролировали перевозку животных на внутрироссийских и международных рейсах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В аэропорт нерпы были доставлены из эвенкийской семейной родовой общины республики Бурятия. В место назначения — «Приморский дельфинарий» они прилетели 21 октября.

«Всего с 16 по 22 октября инспекторами Россельхознадзора при внутрироссийских перевозках досмотрено 1,1 тысячи кг рыбы и морепродуктов, 232 кг мяса и мясопродуктов, 76,8 кг готовой продукции, три кг кормов и кормовых добавок, шесть собак, пять кошек, 863-и аквариумных рыбок и две байкальские нерпы. На международных рейсах проконтролирована перевозка трех котов — в Китай, 30,5 тысячи суточных цыплят — в Нидерланды», — отметили в пресс-службе.

В соответствии с запретом ввоза на территорию РФ грузов, подлежащих ветеринарному контролю, без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов за отчетный период на рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъята и уничтожена 21 партия — 26,5 кг продукции. Наложено 12 административных штрафов на общую сумму 6 тысяч рублей.

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