В Сочи водители автобусов устроят гонку по трассе «Формулы-1»
На «Сочи Автодроме» 27 октября состоится конкурс «Водитель года — 2017», приуроченный к Дню работников автотранспорта.
На «Сочи Автодроме» 27 октября состоится конкурс «Водитель года — 2017», приуроченный к Дню работников автотранспорта.
На трассе «Формулы-1» будут соревноваться 70 водителей рейсовых автобусов из 19 районов Кубани. Они пройдут тесты на знание правил дорожного движения, а также выполнят несколько заданий, по итогам которых оценят практические навыки управления маленькими, средними и большими автобусами.
Торжественное открытие мероприятия назначено на 10:00, через час стартует конкурсная программа. Церемония награждения победителей начнется в 17:00.
За гонками и развлекательной программой с главной трибуны комплекса сможет понаблюдать любой желающий.
Впервые автомногоборье среди водителей рейсовых автобусов прошло на трассе «Формулы-1» в октябре 2016 года, передает