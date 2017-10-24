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13:06 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи водители автобусов устроят гонку по трассе «Формулы-1»

На «Сочи Автодроме» 27 октября состоится конкурс «Водитель года — 2017», приуроченный к Дню работников автотранспорта.

На трассе «Формулы-1» будут соревноваться 70 водителей рейсовых автобусов из 19 районов Кубани. Они пройдут тесты на знание правил дорожного движения, а также выполнят несколько заданий, по итогам которых оценят практические навыки управления маленькими, средними и большими автобусами.

Торжественное открытие мероприятия назначено на 10:00, через час стартует конкурсная программа. Церемония награждения победителей начнется в 17:00.

За гонками и развлекательной программой с главной трибуны комплекса сможет понаблюдать любой желающий.

Впервые автомногоборье среди водителей рейсовых автобусов прошло на трассе «Формулы-1» в октябре 2016 года, передает пресс-служба «Сочи Автодрома».

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