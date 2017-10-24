В Сочи водители автобусов устроят гонку по трассе «Формулы-1»

На трассе «Формулы-1» будут соревноваться 70 водителей рейсовых автобусов из 19 районов Кубани. Они пройдут тесты на знание правил дорожного движения, а также выполнят несколько заданий, по итогам которых оценят практические навыки управления маленькими, средними и большими автобусами.