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12:45 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси планируется пересмотреть ответственность за превышение скорости и забытые права

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность за превышение скорости и забытые дома водительские права планируется пересмотреть в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: БЕЛТА

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс находится на рассмотрении в Палате представителей. По предложениям МВД планируется переработать ряд статей. В частности, планируется отменить наказание за забытые дома водительские права и уравнять ответственность нарушителей скоростного режима на дороге.

«Те, кто постоянно привлекается к ответственности за выявленные фотофиксацией правонарушения, находятся в более “привилегированном” положении по сравнению с теми людьми, превышение скорости которых было повторно обнаружено сотрудниками ГАИ. В последнем случае лицо может быть лишено водительских прав в соответствии с ч.4 ст. 18.13 КоАП. Тому же, кто неоднократно превысил скорость на существенные значения, и это зафиксировано камерами, назначается только штраф в соответствии с ч.5−8 ст. 18.13 (превышение скорости движения). Поэтому проектами ч.3 и 4 ст. 18.13 КоАП ответственность уравнивается — третья часть этой статьи будет действовать только при превышениях от 30 до 40 км/ч. И грозить это будет лишь штрафом. Повторность же в четвертой части предлагается отменить и, соответственно, не лишать за нее водительского удостоверения», — отметили в пресс-службе.

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По предложению правоохранителей предлагается исключить из КоАП ст. 18.18 (управление транспортным средством лицом, не имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения). Ответственность за указанное правонарушение будет регулироваться ч.5 ст. 18.22 КоАП (нарушение иных правил дорожного движения). Она предусматривает менее строгое взыскание — предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ — Br23). В соответствии с действующей нормой забытые дома водительские права могут повлечь предупреждение или штраф в размере до двух базовых величин.

Также по предложению МВД инициируется новая версия ст. 18.17 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного имущества) КоАП. В сравнении с действующей редакцией Кодекса исключается специальная норма в отношении нарушений, которые повлекли лишь материальный ущерб. При этом ответственность может наступать по общей норме КоАП, которая предусматривает ответственность за конкретное нарушение правил дорожного движения.

«Сохраняется ответственность за нарушение ПДД, которое повлекло легкие травмы. При этом условием начала административного процесса за такое правонарушение остается выраженное в установленном порядке требование потерпевшего. Кроме того, статья дополняется примечанием, согласно которому приведшее к ДТП нарушение ПДД не является административным правонарушением, если в соответствии с законом водитель вправе не сообщать об аварии в ГАИ», — проинформировали в правительстве.

Реализация этих предложений направлена на обеспечение соразмерности ответственности тяжести проступка, а также на исключение конкуренции норм об ответственности за нарушение ПДД. Предлагаемые корректировки также позволят исключить излишнее государственное администрирование и связанные с ним расходы в случаях, когда вопросы возмещения имущественного вреда разрешаются участниками ДТП самостоятельно. Актуальность данного вопроса подтверждается тем, что сейчас около 25% страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств проводятся на основании так называемых европротоколов.

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