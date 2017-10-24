Первое единое окно госуслуг откроют до конца 2017 года
Демократическая партия требует от правительства ускорить процесс введения единого окна госуслуг. Это позволит исключить коррупцию.
Демократическая партия требует от правительства ускорить процесс введения единого окна госуслуг. Это позволит исключить коррупцию.
Кроме того, гражданам не придётся обращаться в несколько учреждений, как сейчас. Первое единое окно могут открыть до конца года в Страшенах. Об этом заявил
«До конца года мы откроем первое единое окно, а в следующем — они появятся во всех районах Молдовы. Данную концепцию внедрят исключительно в интересах граждан. Это позволит сократить число структур и агентств, куда должны обращаться люди. А также исключить некоторые виды выплат», — сказал
В то же время, предлагается, чтобы правительство установило техническую систему, посредством которой будут отслеживать, как госслужащие общаются с гражданами. Люди сами смогут оценивать то, как чиновники отнеслись к их проблеме. Таким образом ДПМ призывает власть улучшить качество предоставляемых услуг, а также изменить отношение к гражданам.