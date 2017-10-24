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12:40 (мск), источник: Publika.md

Первое единое окно госуслуг откроют до конца 2017 года

Демократическая партия требует от правительства ускорить процесс введения единого окна госуслуг. Это позволит исключить коррупцию.

Источник: Publika.md

Кроме того, гражданам не придётся обращаться в несколько учреждений, как сейчас. Первое единое окно могут открыть до конца года в Страшенах. Об этом заявил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

«До конца года мы откроем первое единое окно, а в следующем — они появятся во всех районах Молдовы. Данную концепцию внедрят исключительно в интересах граждан. Это позволит сократить число структур и агентств, куда должны обращаться люди. А также исключить некоторые виды выплат», — сказал пресс-секретарь ДПМ Витайли Гамурарь.

В то же время, предлагается, чтобы правительство установило техническую систему, посредством которой будут отслеживать, как госслужащие общаются с гражданами. Люди сами смогут оценивать то, как чиновники отнеслись к их проблеме. Таким образом ДПМ призывает власть улучшить качество предоставляемых услуг, а также изменить отношение к гражданам.

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