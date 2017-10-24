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12:51 (мск), источник: Секрет Фирмы

Артемий Лебедев: «Биткоин — помесь пирамиды с идиотизмом»

Арт-директор «Студии Артемия Лебедева» Артемий Лебедев оценил перспективы биткоина, курс которого сейчас находится на уровне $5600 за монету, что близко к историческому максимуму.

Приводим пост дизайнера и блогера:

«Очевидно, что биткоин — это помесь пирамиды с доткомовским идиотизмом. И очевидно, что скоро всё это накроется медной ******.

При этом криптовалюты будут и дальше изобретаться и использоваться, в том числе и государственные. Просто они не должны достигать таких чудовищных масштабов капитализации в такие короткие сроки, потому что это бывает только в одном случае — когда ****** уже позвонил в дверь".

24 октября от биткоина отделилась криптовалюта Bitcoin Gold — произошёл так называемый хардфорк.

1 августа таким же образом от оригинального биткоина отделилась криптовалюта Bitcoin Cash.

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