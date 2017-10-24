Артемий Лебедев: «Биткоин — помесь пирамиды с идиотизмом»

«Очевидно, что биткоин — это помесь пирамиды с доткомовским идиотизмом. И очевидно, что скоро всё это накроется медной ******.

При этом криптовалюты будут и дальше изобретаться и использоваться, в том числе и государственные. Просто они не должны достигать таких чудовищных масштабов капитализации в такие короткие сроки, потому что это бывает только в одном случае — когда ****** уже позвонил в дверь".