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12:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске ушел из жизни известный летчик-испытатель Юрий Харченко

Юрий Никитич Харченко был Героем Советского союза, служил в вооруженных силах с 1948 года, соболезнования семье новосибирца выразил мэр Анатолий Локоть, рассказали в пресс-центре муниципалитета.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске на 88-м году жизни ушел из жизни известный летчик-испытатель Юрий Харченко, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

Юрий Никитич Харченко родился в 1930 году Омске. В армии с 1948 года. Окончил спецшколу в Свердловске, затем Сталинградское летное училище. Стал инструктором и учился в высшей офицерской школе. В 1956 году уволился из рядов ВС и добился разрешения поступить в школу летчиков-испытателей в Жуковском. Окончил школу летчиков-испытателей в 1958 году. С 1958 по 1985 год он работал на Чкаловском заводе, где испытывал серийные самолёты МиГ-19, Су-9, Су-11, Як-28П, Су-15 и Су-24, а также их модификации.

В 1971 году Юрию Харченко присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Суммарно Юрий Никитич провел за штурвалом боевых самолетов и вертолетов 4 950 часов.

Соболезнования семье Героя выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Юрий Никитич был светлым, талантливым человеком, верным и заботливым товарищем, неравнодушным гражданином, любящим свое предприятие и свой город. Он был примером для молодых коллег, примером для всех нас. Светлая память!».

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