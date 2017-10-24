В Новосибирске ушел из жизни известный летчик-испытатель Юрий Харченко

Юрий Никитич Харченко родился в 1930 году Омске. В армии с 1948 года. Окончил спецшколу в Свердловске, затем Сталинградское летное училище. Стал инструктором и учился в высшей офицерской школе. В 1956 году уволился из рядов ВС и добился разрешения поступить в школу летчиков-испытателей в Жуковском. Окончил школу летчиков-испытателей в 1958 году. С 1958 по 1985 год он работал на Чкаловском заводе, где испытывал серийные самолёты МиГ-19, Су-9, Су-11, Як-28П, Су-15 и Су-24, а также их модификации.