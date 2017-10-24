В Новосибирске ушел из жизни известный летчик-испытатель Юрий Харченко
Юрий Никитич Харченко был Героем Советского союза, служил в вооруженных силах с 1948 года, соболезнования семье новосибирца выразил мэр Анатолий Локоть, рассказали в
Юрий Никитич Харченко был Героем Советского союза, служил в вооруженных силах с 1948 года, соболезнования семье новосибирца выразил мэр Анатолий Локоть, рассказали в
В Новосибирске на 88-м году жизни ушел из жизни известный
Юрий Никитич Харченко родился в 1930 году Омске. В армии с 1948 года. Окончил спецшколу в Свердловске, затем Сталинградское летное училище. Стал инструктором и учился в высшей офицерской школе. В 1956 году уволился из рядов ВС и добился разрешения поступить в школу
В 1971 году Юрию Харченко присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Суммарно Юрий Никитич провел за штурвалом боевых самолетов и вертолетов 4 950 часов.
Соболезнования семье Героя выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Юрий Никитич был светлым, талантливым человеком, верным и заботливым товарищем, неравнодушным гражданином, любящим свое предприятие и свой город. Он был примером для молодых коллег, примером для всех нас. Светлая память!».