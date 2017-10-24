Штрафы за «резиновые квартиры» грозят покровителям мигрантов

Посредникам, помогающим нелегальным мигрантам оформлять липовые документы, грозит ужесточение наказания. Юрлица за оказание незаконных услуг заплатят штраф в 400−500 тысяч рублей, граждане — в 2−5 тысячи рублей. Соответствующие поправки в КоАП разработали в МВД, пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту МВД ссылается на рост числа выявленных в этой сфере нарушений. Так, в 2015 году было составлено 40149 протоколов, в то время как в 2014-м их было значительно меньше — 37698. Прежде всего, планируется пресекать оформление разрешительных документов на пребывание и проживание в России для иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в нашей стране нелегально.

«Это правильное решение, абсолютно назревшая мера, потому что с нелегальной миграцией нужно бороться. У нас 10 миллионов только легальных мигрантов, а нелегальных — никто не считает», — прокомментировал инициативу первый замглавы комитета по госстроительству Госдумы РФ Михаил Емельянов.

Депутат отметил, что незаконные мигранты пересылают заработанные деньги к себе на родину, а это, по сути, вывод капитала из страны. При этом в России много невостребованной рабочей силы.