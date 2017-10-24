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12:50 (мск), источник: Интерфакс

Екатеринбургским школьникам расскажут о ЭКСПО на 2025 уроках

Екатеринбург. 24 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Специалисты департамента образования Екатеринбурга создадут серию из 2025 уроков для школьников на тему выставки ЭКСПО-2025, сообщается на сайте администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказала начальник департамента Екатерина Сибирцева на заседании Екатеринбургской городской думы во вторник.

«Сейчас специалисты департамента образования разрабатывают серию из 2025 уроков с привлечением ярких, интересных спикеров, чтобы познакомить ребят с информацией о всемирной выставке. Предполагается, что в этот процесс будет активно вовлечен совет старшеклассников», — приводятся в сообщении слова Е. Сибирцевой.

Отмечается, что на уроках школьникам расскажут об истории выставки, правилах ее проведения и регламенте, о том, как Екатеринбург отстаивал свою заявку в прошлый раз, а также объяснят, какие преимущества получают города, чьи заявки побеждают в конкурсах.

Передача заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в Международное бюро выставок (МБВ) состоялась в конце мая. Конкурентами Екатеринбурга станут Париж, Осака и Баку. Решение будет принято на 164-ой сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов государств-членов МБВ.

Если Екатеринбург победит, ЭКСПО-2025 будет проходить с мая по ноябрь. Тема выставки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

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