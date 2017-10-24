Екатеринбургским школьникам расскажут о ЭКСПО на 2025 уроках
Екатеринбург. 24 октября.
Екатеринбург. 24 октября.
Об этом рассказала начальник департамента Екатерина Сибирцева на заседании Екатеринбургской городской думы во вторник.
«Сейчас специалисты департамента образования разрабатывают серию из 2025 уроков с привлечением ярких, интересных спикеров, чтобы познакомить ребят с информацией о всемирной выставке. Предполагается, что в этот процесс будет активно вовлечен совет старшеклассников», — приводятся в сообщении слова Е. Сибирцевой.
Отмечается, что на уроках школьникам расскажут об истории выставки, правилах ее проведения и регламенте, о том, как Екатеринбург отстаивал свою заявку в прошлый раз, а также объяснят, какие преимущества получают города, чьи заявки побеждают в конкурсах.
Передача заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге в Международное бюро выставок (МБВ) состоялась в конце мая. Конкурентами Екатеринбурга станут Париж, Осака и Баку. Решение будет принято на 164-ой сессии Генеральной ассамблеи бюро в ноябре 2018 года по итогам голосования делегатов
Если Екатеринбург победит, ЭКСПО-2025 будет проходить с мая по ноябрь. Тема выставки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».