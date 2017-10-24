Медсестра, наказанная после спасения пациента: «О последствиях я даже не думала»

История разыгралась в селе Кутырлы Колосовского района Омской области и попала на полосы федеральных СМИ. Медик пришел домой к мужчине, у которого обнаружились признаки внутреннего кровотечения.

Местная карета скорой помощи в этот момент находилась в неисправном состоянии. Звягинцева приняла оперативное решение — отвезти сельчанина на частном автомобиле в ЦРБ, за бензин же (500 рублей) попросили заплатить родственников попавшего под госпитализацию.

Пациента в итоге спасли, а Звягинцева попала под наказание с формулировкой «нарушение алгоритма оказания медицинской помощи». История же была предана огласке из-за жалобы родственницы госпитализированного.

Сама же Звягинцева, ставшая жертвой своей инициативы, призналась в разговоре с корреспондентом «СуперОмска», что не жалеет о поступке.

«Конечно, я не жалею о поступке. В этой ситуации пришлось принимать оперативное решение, требовалась срочная госпитализация, о последствиях я даже не думала, так как счет шел на минуты. Свой автомобиль предоставил водитель скорой, он и привез меня на вызов. Деньги ушли на топливо», — пояснила «СуперОмску» Людмила Звягинцева — медик с 36-летним стажем работы.