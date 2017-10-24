Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Реакция экс-главы МИДа РФ на слова Путина про “черепную коробку”
Путин предложил россиянам платить за медицину
Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны
Кремль отреагировал на нападение на ведущую «Эха Москвы»
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Джигарханян просит Собянина уволить жену - СМИ
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12Юбилей Эминема
13:16 (мск), источник: СуперОмск

Медсестра, наказанная после спасения пациента: «О последствиях я даже не думала»

«СуперОмск» связался с медсестрой Людмилой Звягинцевой, попавшей под дисциплинарное взыскание из-за своего желания помочь пациенту.

История разыгралась в селе Кутырлы Колосовского района Омской области и попала на полосы федеральных СМИ. Медик пришел домой к мужчине, у которого обнаружились признаки внутреннего кровотечения.

Местная карета скорой помощи в этот момент находилась в неисправном состоянии. Звягинцева приняла оперативное решение — отвезти сельчанина на частном автомобиле в ЦРБ, за бензин же (500 рублей) попросили заплатить родственников попавшего под госпитализацию.

Пациента в итоге спасли, а Звягинцева попала под наказание с формулировкой «нарушение алгоритма оказания медицинской помощи». История же была предана огласке из-за жалобы родственницы госпитализированного.

Сама же Звягинцева, ставшая жертвой своей инициативы, призналась в разговоре с корреспондентом «СуперОмска», что не жалеет о поступке.

«Конечно, я не жалею о поступке. В этой ситуации пришлось принимать оперативное решение, требовалась срочная госпитализация, о последствиях я даже не думала, так как счет шел на минуты. Свой автомобиль предоставил водитель скорой, он и привез меня на вызов. Деньги ушли на топливо», — пояснила «СуперОмску» Людмила Звягинцева — медик с 36-летним стажем работы.

Отметим, что затраченные на бензин средства уже возместили родственникам пациента.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Собчак назвала руководителей своей предвыборной кампании
Путин исключил Яровую из совета по борьбе с коррупцией
Олимпийский огонь зимних Игр-2018 зажжен в греческой Олимпии
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Арестован напавший на ведущую «Эха Москвы»
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ Презентацию посетили звезды отечественного кино и телевидения
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь