Медсестра, наказанная после спасения пациента: «О последствиях я даже не думала»
«СуперОмск» связался с медсестрой Людмилой Звягинцевой, попавшей под дисциплинарное взыскание
«СуперОмск» связался с медсестрой Людмилой Звягинцевой, попавшей под дисциплинарное взыскание
История разыгралась в селе Кутырлы Колосовского района Омской области и попала на полосы федеральных СМИ. Медик пришел домой к мужчине, у которого обнаружились признаки внутреннего кровотечения.
Местная карета скорой помощи в этот момент находилась в неисправном состоянии. Звягинцева приняла оперативное решение — отвезти сельчанина на частном автомобиле в ЦРБ, за бензин же (500 рублей) попросили заплатить родственников попавшего под госпитализацию.
Пациента в итоге спасли, а Звягинцева попала под наказание с формулировкой «нарушение алгоритма оказания медицинской помощи». История же была предана огласке
Сама же Звягинцева, ставшая жертвой своей инициативы, призналась в разговоре с корреспондентом «СуперОмска», что не жалеет о поступке.
«Конечно, я не жалею о поступке. В этой ситуации пришлось принимать оперативное решение, требовалась срочная госпитализация, о последствиях я даже не думала, так как счет шел на минуты. Свой автомобиль предоставил водитель скорой, он и привез меня на вызов. Деньги ушли на топливо», — пояснила «СуперОмску» Людмила Звягинцева — медик с 36-летним стажем работы.
Отметим, что затраченные на бензин средства уже возместили родственникам пациента.