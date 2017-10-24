Главный автоинспектор Башкирии попросил своих подписчиков следить за языком

Главный автонинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов напомнил, что за оскорбления в соцсетях можно нарваться на серьезный штраф или даже реальный тюремный срок.

— Друзья! Для современной молодежи важно уметь вести переписку в соцсетях. Оскорбительные дискуссии и друзьями могут превращаться в развлечения и человек теряет чувство меры, опускаясь до прямых оскорблений. Такие фразы, фото или видео в публичном доступе унижают честь человека. Следует помнить, что в случае необходимости правоохранительные органы смогут легко определить личность человека, который оскорблял другого. Рекомендую всем дорожить своим именем и репутацией, — написал Гильмутдинов в Инстаграм.