Из Казани в Ашхабад будут организованы групповые туры
Туристическую программу запустят 1 ноября.
Туристическую программу запустят 1 ноября.
(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Из Казани в Ашхабад будут организованы групповые туры, сообщает
Татарстан является первым регионом в России, из которого сформированы групповые туры в Туркменистан. Туристическую программу запустят 1 ноября. Забронировать туры можно только с вылетом из Казани. Уникальный на рынке выездного туризма продукт появился благодаря поддержке руководства Татарстана и Туркменистана. Напомним, что в 2016 году из Казани в Ашхабад открылся прямой авиарейс.
Туркменистан имеет визовый режим с Россией. 1 августа 2017 года в Туркменистане введен туристический сбор в размере 2 долларов за проживание с иностранных граждан, живущих в пунктах общего и индивидуального размещения. Для посещения Туркмении необходимо сопровождение лицензированного властями гида.