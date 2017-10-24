Из Казани в Ашхабад будут организованы групповые туры

Татарстан является первым регионом в России, из которого сформированы групповые туры в Туркменистан. Туристическую программу запустят 1 ноября. Забронировать туры можно только с вылетом из Казани. Уникальный на рынке выездного туризма продукт появился благодаря поддержке руководства Татарстана и Туркменистана. Напомним, что в 2016 году из Казани в Ашхабад открылся прямой авиарейс.