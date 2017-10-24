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13:04 (мск), источник: ИА Татар-информ

Из Казани в Ашхабад будут организованы групповые туры

Туристическую программу запустят 1 ноября.

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Из Казани в Ашхабад будут организованы групповые туры, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Татарстан является первым регионом в России, из которого сформированы групповые туры в Туркменистан. Туристическую программу запустят 1 ноября. Забронировать туры можно только с вылетом из Казани. Уникальный на рынке выездного туризма продукт появился благодаря поддержке руководства Татарстана и Туркменистана. Напомним, что в 2016 году из Казани в Ашхабад открылся прямой авиарейс.

Туркменистан имеет визовый режим с Россией. 1 августа 2017 года в Туркменистане введен туристический сбор в размере 2 долларов за проживание с иностранных граждан, живущих в пунктах общего и индивидуального размещения. Для посещения Туркмении необходимо сопровождение лицензированного властями гида.

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