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13:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Гидрометцентр Татарстана предупредил о гололедице на дорогах

Гололедица ожидается на отдельных участках дорог на территории республики 25 октября.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Предупреждение об интенсивности метеорологического явления распространил сегодня Гидрометцентр Татарстана.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и утром 25 октября на отдельных участках дорог на территории республики ожидается гололедица.

Аналогичная ситуация сложится и на дорогах Казани. Автомобилистам следует быть особенно внимательными в эти дни.

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