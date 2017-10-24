Гидрометцентр Татарстана предупредил о гололедице на дорогах
Гололедица ожидается на отдельных участках дорог на территории республики 25 октября.
Гололедица ожидается на отдельных участках дорог на территории республики 25 октября.
(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Предупреждение об интенсивности метеорологического явления распространил сегодня Гидрометцентр Татарстана.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и утром 25 октября на отдельных участках дорог на территории республики ожидается гололедица.
Аналогичная ситуация сложится и на дорогах Казани. Автомобилистам следует быть особенно внимательными в эти дни.