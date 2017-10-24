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12:39 (мск), источник: Sputnik.by

Снег выпадет в Беларуси в середине недели

Погоду в республике в ближайшие дни будут определять холодный северный антициклон и фронтальные разделы.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Мокрый снег ожидается в некоторых районах республики в среду и четверг, сообщили Sputnik в Белгидромете.

Холодная погода установилась в Беларуси на минувшей неделе: температура воздуха днем редко поднимается выше +3, а по ночам местами случаются заморозки.

По прогнозу синоптиков, в среду погоду в Беларуси будет определять холодный северный антициклон, который сменится атмосферным фронтом с территории Польши. В четверг же с территории Западной Европы в республику придут фронтальные разделы.

Ночью 25 октября осадков не прогнозируется, днем по западной части страны возможны дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до —1…-8 градусов, днем составит порядка +1…+7.

Мокрый снег и дождь в четверг пройдут по большей части Беларуси, ночью и утром возможен слабый гололед. Ночью температура воздуха составит от —5 до +6, а днем будет немного теплее — +2…+8, в юго-западных районах возможно до +12 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, вся неделя в республике будет прохладной, а осадки в виде мокрого снега возможны и в другие дни.

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